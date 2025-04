Henkel vz Aktie News: Henkel vz schiebt sich am Vormittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von Henkel vz zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 73,76 EUR.

Das Papier von Henkel vz legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 73,76 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 73,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.134 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 88,50 EUR markierte der Titel am 10.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 19,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.04.2024 bei 70,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 5,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,36 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 2,04 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 84,44 EUR.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Am 30.04.2026 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,54 EUR im Jahr 2025 aus.

