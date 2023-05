Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Henkel 66,58 EUR

Das Papier von Henkel vz legte um 17:35 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 73,28 EUR. Bei 73,52 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 423.147 Stück.

Am 20.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,16 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 3,78 Prozent wieder erreichen. Am 30.04.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,56 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 66,38 EUR.

Am 07.03.2023 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.976,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.958,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,53 Prozent gesteigert.

Am 04.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 02.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,95 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

