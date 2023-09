Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Die Aktie von Henkel vz zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Henkel vz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 70,76 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Henkel vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 70,76 EUR. Bei 70,84 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 70,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,84 EUR. Zuletzt wechselten 11.374 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 19.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,42 Prozent hinzugewinnen. Bei 59,12 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 16,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 69,00 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.509,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.271,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

