Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 72,94 EUR.

Das Papier von Henkel vz konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 72,94 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 72,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.401 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,09 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 63,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,52 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,36 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 09.11.2023. Der Umsatz lag bei 5.609,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.642,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 04.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,34 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

