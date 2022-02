Henkel vz Aktie News: Henkel vz präsentiert sich fester

Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 72,38 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 15.708 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 72,46 EUR Bei 71,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 150.053 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Am 12.04.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 99,50 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,92 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2021 erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,67 EUR je Henkel vz-Aktie an. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,05 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Die Henkel AG & Co. KGaA ist ein weltweit tätiger Entwickler und Produzent von Markenartikeln sowie Technologien im Konsumenten- und Industriegeschäft. Die Produkte und Technologien des Konzerns kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz: Haushalt, Handwerk, Körperpflege und Kosmetik, Büro, Schule, Hobby, aber auch in der Automobil-, Elektronik- und Verpackungsindustrie. Dementsprechend setzt sich das Produktsortiment aus Kleb- und Dichtstoffen, Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarwasch- und anderen Pflegemitteln, Hautpflegeprodukten, Deodorants, Bade- und Duschzusätzen und Zahnpflegeprodukten zusammen. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören unter anderem Bref, Fa, Pattex, Persil, Perwoll, Pril, Pritt, Schauma, Sil, Somat, Spee und taft.

