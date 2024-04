Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Dienstagmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 75,90 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 75,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 76,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 126.282 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,93 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,45 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Am 09.11.2023 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Umsatzseitig standen 5.609,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 5.976,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Henkel vz dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 4,68 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

