Henkel vz Aktie News: Henkel vz legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 75,82 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 75,82 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 76,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 74,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 205.249 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,98 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,88 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 13,11 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,93 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 72,09 EUR.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,14 Prozent auf 5.609,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.976,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,68 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

