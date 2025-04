Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 72,78 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 72,78 EUR. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,48 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,94 EUR. Zuletzt wechselten 78.667 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 17,76 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,02 EUR am 17.04.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 3,79 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,12 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 2,04 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,49 EUR.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Dienstagshandels

JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Henkel vz-Aktie