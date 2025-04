Henkel vz Aktie News: Henkel vz fällt am Mittwochvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 73,00 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 73,00 EUR. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,90 EUR ab. Bei 72,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 8.472 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2025 markierte das Papier bei 88,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,23 Prozent. Am 17.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 70,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 4,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,04 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,36 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 85,49 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,55 EUR je Henkel vz-Aktie.

