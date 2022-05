Henkel vz Aktie News: Henkel vz verbilligt sich am Mittag

Die Henkel vz-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 60,52 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 57,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 425.591 Henkel vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.05.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,70 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.04.2022 bei 56,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,67 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Henkel vz veröffentlichte am 23.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,08 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 0,87 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,94 Prozent auf 5.048,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.765,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 05.05.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q1 2023 erwarten Experten am 10.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

