Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit roter Tendenz

Henkel vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 69,38 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 69,38 EUR. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,00 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.327 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,64 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 59,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 14,79 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,80 EUR.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz wurden 5.509,00 EUR gegenüber 5.092,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Juli 2023: So schätzen Experten die Henkel vz-Aktie ein

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Henkel vz gekostet

Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt