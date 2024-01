Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Henkel vz zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 73,64 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 73,64 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 74,34 EUR. Bei 73,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 112.486 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 6,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,08 EUR. Dieser Wert wurde am 09.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 16,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,36 EUR an.

Henkel vz gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 5.609,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 5.642,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Henkel vz am 04.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

