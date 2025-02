Henkel vz Aktie News: Henkel vz fällt am Montagmittag

Blick auf Henkel vz-Kurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 83,38 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 83,38 EUR. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 83,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 45.293 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 11.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,92 EUR an. Gewinne von 4,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 66,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,81 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,97 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 87,11 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Henkel vz am 11.03.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 11.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Aktie: Was Analysten von Henkel vz erwarten

Henkel vz-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Henkel vz-Aktie mit Hold in neuer Analyse

Aktien-Tipp Henkel vz-Analyse: Warburg Research verbessert Henkel vz-Aktie auf Buy