Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 73,74 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 73,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 96.143 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 20.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,16 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 57,30 EUR fiel das Papier am 18.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,38 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 07.03.2023. Beim Umsatz wurden 5.976,00 EUR gegenüber 4.958,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,95 EUR je Henkel vz-Aktie.

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Aktie: Was Analysten von Henkel vz erwarten

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

Henkel-Aktie gibt nach: CEO verteidigt Verkauf des Russland-Geschäfts und macht Hoffnung für das erste Quartal

