Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagnachmittag im Bullenmodus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,0 Prozent auf 79,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 7,0 Prozent auf 79,20 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 79,92 EUR zu. Bei 74,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 958.324 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 79,92 EUR markierte der Titel am 03.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,91 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 65,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,82 Prozent.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,93 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 73,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,72 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 3 Jahren angefallen

Henkel vz-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel mit Verlusten