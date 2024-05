Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Freitagvormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 74,14 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 74,14 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 74,38 EUR. Bei 74,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.346 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2023 auf bis zu 78,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 6,34 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 65,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,93 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 73,30 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Henkel vz dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,72 EUR je Henkel vz-Aktie.

