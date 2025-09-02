Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 71,80 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 71,80 EUR. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,66 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,08 EUR. Zuletzt wechselten 25.982 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 8,72 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,04 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,11 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,34 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,44 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

