Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag kaum bewegt

Die Aktie von Henkel vz hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 71,92 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Henkel vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 71,92 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,28 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 71,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 72,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69.399 Henkel vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 23,05 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,54 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 9,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,34 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS lag bei 1,03 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 4,95 Mrd. EUR, gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

