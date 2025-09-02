Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 72,24 EUR zu.

Um 09:03 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 72,24 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 72,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.632 Henkel vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2025 auf bis zu 88,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Am 23.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 9,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,04 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,11 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,34 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 4,95 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,44 EUR im Jahr 2025 aus.

