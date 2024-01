Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Donnerstagnachmittag um Nulllinie

Notierung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 73,48 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 73,48 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,52 EUR. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,16 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,36 EUR. Zuletzt wechselten 52.641 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. 7,29 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,08 EUR am 09.01.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 14,15 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,36 EUR.

Henkel vz gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.609,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.642,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,58 Prozent verringert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 04.03.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 20.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 4,34 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

