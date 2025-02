Henkel vz Aktie News: Henkel vz wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

So bewegt sich Henkel vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 83,74 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 83,74 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 83,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 83,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 82.728 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 20,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,11 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Henkel vz die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,35 EUR je Henkel vz-Aktie.

