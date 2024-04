Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagmittag leichter

Aktie im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Henkel vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 73,98 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 73,98 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 73,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 50.445 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,57 Prozent. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR ab. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 12,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,94 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 72,09 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 09.11.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.609,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.976,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Henkel vz am 08.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 4,70 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün

Freundlicher Handel: DAX notiert schlussendlich im Plus

Henkel vz-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research