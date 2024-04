Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 73,66 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 73,66 EUR. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 73,42 EUR. Mit einem Wert von 74,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 116.027 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 6,57 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Abschläge von 10,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,94 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 72,09 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 09.11.2023. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 5.609,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 5.976,00 EUR umsetzen können.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2024 4,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

