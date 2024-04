Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 74,46 EUR.

Mit einem Wert von 74,46 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 74,64 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 74,36 EUR. Bei 74,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.398 Stück gehandelt.

Am 20.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 5,88 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 13,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,94 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 72,09 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Am 09.11.2023 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,14 Prozent auf 5.609,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.976,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Henkel vz am 08.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,70 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün

Freundlicher Handel: DAX notiert schlussendlich im Plus

Henkel vz-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research