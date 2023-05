Henkel vz Aktie News: Henkel vz verliert am Donnerstagmittag

Aktien in diesem Artikel Henkel 66,70 EUR

Das Papier von Henkel vz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 72,86 EUR ab. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,74 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 176.623 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 76,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.06.2022 auf bis zu 57,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 27,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 66,38 EUR.

Am 07.03.2023 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.976,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Henkel vz einen Umsatz von 4.958,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 14.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,95 EUR je Henkel vz-Aktie.

