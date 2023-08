Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 69,00 EUR.

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,4 Prozent auf 69,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 69,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.903 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 12,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 14,32 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,80 EUR.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.509,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Henkel vz einen Umsatz von 5.092,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Henkel vz am 10.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 4,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

