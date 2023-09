Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Henkel vz.

Um 11:48 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 70,96 EUR. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 70,88 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 71,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36.729 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. Gewinne von 11,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 69,00 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.509,00 EUR im Vergleich zu 5.271,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Henkel vz am 09.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

