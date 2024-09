Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Henkel vz-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 82,78 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 82,78 EUR. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 82,36 EUR ein. Bei 82,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 61.718 Stück.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 85,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,58 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 20,42 Prozent wieder erreichen.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,89 EUR.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

