Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von Henkel vz zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 73,12 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 73,12 EUR. Bei 73,18 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44.009 Henkel vz-Aktien.

Bei 78,84 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,82 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,08 EUR. Dieser Wert wurde am 09.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 15,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 69,55 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Am 09.11.2023 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.609,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.642,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.02.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,39 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

