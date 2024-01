Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Kurseinbußen

Henkel vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 72,92 EUR ab.

Um 11:46 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 72,92 EUR ab. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 72,88 EUR. Bei 73,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 41.133 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.01.2023 bei 63,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 15,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 70,36 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.609,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Henkel vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 04.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 20.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,34 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot

XETRA-Handel DAX schlussendlich in Rot

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittwochnachmittag im Minus