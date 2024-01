Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 73,10 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 73,10 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,68 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 96.326 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,84 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,85 Prozent. Am 09.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 15,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,36 EUR an.

Henkel vz gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 5.609,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 5.642,00 EUR umsetzen können.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 04.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 20.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,34 EUR fest.

