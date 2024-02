Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag freundlich

Henkel vz im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 70,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 70,60 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 70,64 EUR zu. Bei 70,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.534 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 10,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.02.2023 bei 64,56 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,56 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 69,91 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 09.11.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.609,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 04.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.02.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,36 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Warburg Research beurteilt Henkel vz-Aktie mit Hold

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Buy

Henkel vz-Analyse: Underperform-Bewertung von Bernstein Research für Henkel vz-Aktie