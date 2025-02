Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Vormittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 83,44 EUR abwärts.

Die Henkel vz-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 83,44 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 83,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.593 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 86,92 EUR erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,17 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,86 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,87 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,97 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 87,11 EUR angegeben.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Henkel vz am 11.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

