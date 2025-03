Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Mittwochnachmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 85,48 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 85,48 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 86,24 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,24 EUR. Zuletzt wechselten 166.138 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,92 EUR) erklomm das Papier am 11.12.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 1,68 Prozent Luft nach oben. Am 05.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,08 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,99 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,55 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2025 terminiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

