Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag behauptet

Die Aktie von Henkel vz zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 84,90 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Henkel vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 84,90 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 85,26 EUR zu. Bei 84,54 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 85,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.505 Henkel vz-Aktien.

Am 11.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,92 EUR. Gewinne von 2,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 69,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 22,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 87,55 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 vorlegen. Henkel vz dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

