Henkel vz Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Henkel vz

Die Henkel vz-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 73,42 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 73,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 118.601 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2023 markierte das Papier bei 74,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,40 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.04.2022 bei 56,56 EUR. Abschläge von 29,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 65,23 EUR.

Henkel vz ließ sich am 07.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.976,00 EUR umgesetzt, gegenüber 4.958,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 04.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Henkel vz.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2023 3,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

