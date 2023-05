Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Henkel 66,52 EUR

-0,33% Charts

News

Analysen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 73,26 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,16 EUR. Zuletzt wechselten 255.359 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 20.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,16 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 3,81 Prozent wieder erreichen. Am 18.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,85 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,77 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 07.03.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.976,00 EUR im Vergleich zu 4.958,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 10.08.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 14.08.2024.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie abverkauft: Henkel steigert Umsatz - Ziele fürs Gesamtjahr bestätigt

Henkel vz-Aktie: Was Analysten von Henkel vz erwarten

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG