Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 70,12 EUR ab.

Um 11:47 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 70,12 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 69,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,38 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.948 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 78,84 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 12,44 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 59,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 15,69 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 69,00 EUR.

Henkel vz gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.509,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.271,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

