Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 70,44 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 70,44 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 70,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.486 Henkel vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 59,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 16,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 69,00 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 04.05.2023 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.509,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.271,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Henkel vz am 09.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,27 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie leichter: Henkel hat Battery Engineering Center in Düsseldorf eröffnet

Die Expertenmeinungen zur Henkel vz-Aktie im August 2023

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Henkel vz angefallen