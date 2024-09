Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 82,00 EUR abwärts.

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 82,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 81,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 108.595 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,74 EUR) erklomm das Papier am 12.06.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,56 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 19,66 Prozent wieder erreichen.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,89 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

