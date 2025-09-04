Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagnachmittag nahezu unverändert

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 73,94 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr bei 73,94 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 74,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 73,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 73,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 111.031 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 16,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,34 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,44 EUR je Henkel vz-Aktie.

