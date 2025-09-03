Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 73,72 EUR.

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:04 Uhr um 0,2 Prozent auf 73,72 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 73,70 EUR aus. Bei 73,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.997 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,05 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,54 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 11,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,11 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,34 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Die Henkel vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

