Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 72,86 EUR abwärts.

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 0,2 Prozent auf 72,86 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 72,84 EUR. Mit einem Wert von 73,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 48.692 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 78,84 EUR markierte der Titel am 19.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 8,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.01.2023 (63,08 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 69,55 EUR.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.609,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.02.2025.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

