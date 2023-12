Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 72,84 EUR abwärts.

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 72,84 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 72,80 EUR. Mit einem Wert von 73,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 107.477 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,08 EUR am 09.01.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 13,40 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 69,55 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 09.11.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.609,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

