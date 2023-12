Henkel vz Aktie News: Henkel vz legt am Dienstagvormittag zu

So entwickelt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 73,14 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,30 EUR an. Bei 73,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 9.060 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.05.2023 auf bis zu 78,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 7,23 Prozent niedriger. Am 09.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,08 EUR. Abschläge von 13,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,55 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,58 Prozent auf 5.609,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.02.2025.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

