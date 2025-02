Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 83,84 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 83,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 83,74 EUR. Bei 84,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.291 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 11.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,67 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,86 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 20,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,97 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,11 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

