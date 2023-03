Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag stärker

Um 09:06 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 69,32 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 69,46 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.692 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,20 Prozent hinzugewinnen. Bei 56,56 EUR fiel das Papier am 29.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,56 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 65,00 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 08.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.642,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.958,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Henkel vz am 07.03.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Henkel vz.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,94 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Henkel AG