Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochnachmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 70,52 EUR zu.

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 70,52 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 70,64 EUR. Bei 69,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 175.902 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,84 EUR erreichte der Titel am 20.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 65,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 8,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,45 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 09.11.2023. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.609,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.642,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,58 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

