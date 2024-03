Blick auf Henkel vz-Kurs

Henkel vz Aktie News: Henkel vz präsentiert sich am Vormittag stärker

06.03.24 09:22 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 69,88 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 69,88 EUR nach oben. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 69,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 69,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 7.714 Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,82 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 65,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 6,95 Prozent Luft nach unten. Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,88 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 71,45 EUR an. Henkel vz gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Mit einem Umsatz von 5.609,00 EUR, gegenüber 5.642,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,58 Prozent präsentiert. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Henkel vz am 08.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 4,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie Aktien-Tipp Henkel vz-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die Henkel vz-Aktie Freundlicher Handel: LUS-DAX klettert

