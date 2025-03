Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Donnerstagmittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Henkel vz. Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 84,94 EUR.

Das Papier von Henkel vz befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 84,94 EUR ab. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 84,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 85,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 102.545 Henkel vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,92 EUR) erklomm das Papier am 11.12.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,33 Prozent. Bei 69,52 EUR fiel das Papier am 06.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,15 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,99 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 87,55 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,35 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

